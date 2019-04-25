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Нейросеть научили считывать сигналы мозга и озвучивать их

Наука

Алгоритм способен напрямую считывать мысли из центра речи человека, а также озвучивать их

Сан-Франциско, США, 25 апреля 2019, 12:42 — REGNUM  Учёные из США разработали нейрочип и алгоритм, с помощью которых можно считывать мысли человека и озвучивать их. Об этом сообщается в журнале Nature.

Отмечается, что алгоритм способен напрямую считывать мысли из центра речи человека, а также озвучивать их через виртуальный аналог голосовых связок.

Для создания алгоритма учёные попросили добровольцев, страдающих эпилепсией, зачитывать слова и предложения. Одновременно они записывали сигналы, поступавшие из их нервных клеток.

Затем учёные сопоставили полученные наборы электрических импульсов с аудиозаписями речей и создали алгоритм, который преобразовал команды мозга в понятный для компьютера язык.

После этого они создали ещё одну программу, которая представляла собой виртуальную копию голосовых связок, и научили её обрабатывать сигналы и преобразовать их в речь.

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Научные исследования
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