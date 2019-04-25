Спустя шесть лет Бурятская сельхозакадемия может обрести нового ректора

Улан-Удэ, , 09:42 — REGNUM Многострадальная Бурятская сельхозакадемия, наконец, может обрести постоянного ректора. Им может стать депутат Народного хурала от КПРФ Галсан Дареев, проходящий в настоящий момент процедуру согласования в министерстве сельского хозяйства России.

В пресс-службе учебного заведения сообщили ИА REGNUM, что аттестационная комиссия рекомендовала Галсана Дареева на должность ректора. Однако приказа об утверждении пока нет. Помимо него, в Минсельхоз были предложены кандидатуры проректора по научно-исследовательской работе вуза Алексея Третьякова и декана технологического факультета Константина Лубзаева.

Добавим, что местные СМИ пишут об утверждении нового ректора-коммуниста как о решённом вопросе, и что его якобы уже представили коллективу академии.

Напомним, БГСХА лишилась ректора в 2013 году после того, как прежний руководитель Александр Попов стал депутатом Народного хурала. С тех пор в роли исполняющего обязанности ректора пребывал экс-министр внутренних дел республики Иван Калашников, однако несколько попыток выбрать постоянного руководителя провалились. Кроме того, учебное заведение сотрясли несколько скандалов, связанных в том числе с лишением аккредитации экономического факультета.

В марте 2019 года глава Бурятии Алексей Цыденов анонсировал решение вопроса с ректором в ближайшее время.

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