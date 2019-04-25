В Иркутске представили новые технологии переработки минеральных ресурсов

Иркутск, , 08:35 — REGNUM Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы переработки углеводородных и минеральных ресурсов» стартовала в Иркутском национальном исследовательском техническом университете (ИРНИТУ), сообщает 25 апреля пресс-служба вуза.

Выступивший с приветственным словом директор Института высоких технологий Евгений Анциферов отметил, что форум уже более 10 лет служит площадкой для апробации результатов исследований студентов и аспирантов, изучающих вопросы химической технологии, металлургии и автоматизации процессов производства.

На пленарном заседании выпускник аспирантуры Александр Овсюков представил математическое описание технологии высокотемпературной десорбции золота из активных углей. Она подразумевает несколько стадий: разложение дицианоурата, десорбцию промежуточного вещества (интермедиата) с последующим извлечением металлического золота.

Работая над проектом, молодой исследователь экспериментировал с параметрами: изменял концентрацию щелочи, температуру, увеличивал удельную нагрузку. По словам спикера, предложенная модель наиболее полно раскрывает механизм процесса извлечения драгметалла с физической точки зрения.

Также интерес слушателей вызвало выступление доцента кафедры металлургии цветных металлов Михаила Кузьмина. Он сообщил о проекте по получению силуминов с использованием аморфного кремнезема. Силумин — это материал на основе кремния и алюминия. Среди литейных алюминиевых сплавов он является наиболее распространённым, отличаясь повышенной износостойкостью и легкостью. Такие свойства позволили силумину найти широкое применение в авиационной промышленности, автомобилестроении, оружейном производстве. Также из него изготавливают водопроводные смесители и посуду.

При производстве кристаллического кремния появляются отходы, представляющие собой аморфный диоксид кремния (микрокремнезём). Промышленники несут дополнительные расходы на хранение микрокремнезема, а также выплачивают экологические сборы. Стремясь минимизировать финансовые риски, молодой ученый разработал эффективную методику, позволяющую получать сплавы при помощи ввода в микрокремнезём расплавленного алюминия совместно с потоком аргона. В этом процессе важно соблюдать высокоскоростное перемешивание массы.

Учёный подчеркнул, что применение аморфного диоксида кремния позволит алюминиевым заводам сэкономить материальные ресурсы за счёт частичной замены кремния на его оксид в процессе получения сплавов.

Форум продолжит работу 25 апреля. Участники конференции расскажут о способах переработки золотосодержащих гравиоконцентратов, исследовании свойств шлаков сталеплавильного производства. Кроме того, на конференции обсудят возможные способы утилизации лигнина, проблемы водоснабжения и автоматизации на водозаборной станции космодрома «Восточный».

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