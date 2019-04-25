Учёные выяснили причину разной скорости таяния льдов в Арктике

Москва, , 08:21 — REGNUM Потеря льда в разных районах Арктики идёт разными темпами. Российским учёным удалось выяснить, почему льды в российской части Арктики тают быстрее, чем в американской. Выводы были сделаны группой климатологов при участии сотрудников Московского физико-технического института (МФТИ) по итогам четырёх экспедиций по Северному Ледовитому океану и на основе анализа спутниковых данных. Об этом сообщает пресс-служба университета.

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Отмечается, что этот дисбаланс вызван особенностями циркуляции воздушных масс в Арктике. Так, во второй половине сентября, когда льда обычно меньше, океан активно накапливает тепло от солнца. Однако на этот процесс влияют поступления холодного воздуха с полюса или из Гренландии или тёплого с материка. Это либо усиливает, либо снижает нагрев океана. При этом наблюдения показывают, что с 2000-х годов в евразийской Арктике ледяной покров сокращается даже зимой, а в американской — только летом.

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Учёные назвали этот механизм сезонной памятью. Оказалось, что зимний ледовый покров зависит от атмосферных условий предыдущим летом. Климатологи предполагают, что сезонная память влияет на льды не только в море Лаптевых, но и по всей Арктике в целом. От неё напрямую зависят все последние рекордные сокращения площади льда, которые спутники НАСА фиксируют практически каждый год.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года российские учёные зафиксировали рекордное потепление в арктической зоне России — среднегодовая температура была выше нормы на 3,23°C. По мнению специалистов, это может привести к серьёзным последствиям: таяние вечной мерзлоты повлечёт за собой изменение скорости ветра и подтопление регионов у побережья океана.

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