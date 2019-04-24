На Байкале запущены ещё два кластера глубоководного нейтринного телескопа

Иркутск, , 15:22 — REGNUM Два новых кластера оптических модулей Байкальского глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD введены в строй, сообщила пресс-служба Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ).

«Всего в режиме набора данных в настоящий момент работает 5 кластеров. Кластер состоит из 8 вертикальных гирлянд оптических модулей каждый, по 36 оптических модулей на гирлянде. Общее количество оптических модулей 1440, размещенных на глубине 750 — 1350 м в 4 километрах от берега озера Байкал в районе 106 километра Кругобайкальской железной дороги», — говорится в сообщении.

Эффективный объём установки достиг уровня примерно 0,25 км3 для ливневых событий от нейтрино высоких энергий, что позволяет ожидать два-три события в год от астрофизических нейтрино с энергиями, превышающими 100 тераэлектронвольт (ТэВ).

В состав телескопа также входит ряд перспективных устройств, с помощью которых исследуются новые способы определения пространственных координат оптических модулей, устройства для исследований и мониторинга гидрологических и оптических свойств водной среды, устройство для измерения вариативности напряженности электрического поля в водной толще озера Байкал.

Во время экспедиции 2019 был выполнен удвоенный объём работ по сравнению с прошлым годом. Для их обеспечения в 2018 — 2019 годах организациями было произведено 600 оптических и 80 управляющих электронных модулей в глубоководном исполнении. Всего в экспедиции участвовало 60 научных сотрудников, инженеров, техников, рабочих, включая волонтеров. Среди них пятеро специалистов из зарубежных организаций.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый кластер глубоководного нейтринного телескопа мультимегатонного масштаба на Байкале развёрнут и введён в эксплуатацию в 2015 году. Он предназначен для исследования природного потока нейтрино высоких энергий.

Нейтрино, пройдя сквозь толщу Земли, может с некоторой вероятностью провзаимодействовать в воде озера Байкал и породить каскад заряженных частиц, свет от которых регистрируется оптическими модулями установки. Регистрация нейтрино на Байкале позволит понять высокоэнергичные процессы, протекающие в далеких астрофизических источниках, установить происхождение космических частиц самых высоких когда-либо зарегистрированных энергий, открыть новые свойства элементарных частиц и узнать много нового об устройстве и эволюции Вселенной в целом.

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