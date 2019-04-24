Раскрыт механизм, позволяющий одноклеточным «усваивать и передавать» опыт

Париж, , 14:45 — REGNUM Механизм усвоения нового опыта у одного из видов живых существ, относящихся к простейшим, открыт группой биологов из Франции. Об этом 22 апреля сообщило издание Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.

В эксперименте, объектом которого стали так называемые слизевики — одноклеточные организмы вида Physarum polycephalum, исследователи изучили физиологический механизм, лежащий в основе простейшей формы обучения, к которому оказались способны данные существа — привыкания.

Суть данного способа усвоения информации в том, что организм перестаёт реагировать на повторяющийся сигнал, не несущий угрозы. Например, человек засыпает под тиканье часов.

В ходе опытов в качестве постоянного сигнала выступала поваренная соль. С данным веществом в своей среде обитания Physarum polycephalum не сталкивается и, вступив с ним в контакт, проявляет беспокойство. Биологи из Университета Тулузы отметили, что приспособительная реакция — стремление избежать контакта с неизвестным раздражителем, исчезала через некоторое время.

В результате эксперимента удалось установить, что слизевик, не имеющий нервной системы, переставал реагировать на соль в тот момент, когда в его организме накапливалось определённое её количество.

То же существо после пребывания в нейтральной среде, утратив соль, содержащуюся в клетках организма, совершенно «забывали» о ней. Вновь соприкоснувшись с NaCl, начинали проявлять беспокойство.

Однако в течение временного промежутка, когда сохранялась «память», слизевики оказались способны передавать этот опыт своим собратьям. Это происходило в момент, когда два представителя Physarum polycephalum вступали в плотный контакт, соединяя свои сосудистые сети. Данная особенность, присущая слизевикам, позволяла осуществить обмен физиологической жидкостью, содержащейся в цитоплазме. Жидкость являлась носителем информации.

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