РБК опровергло статью о БАДах блогера Елены Корниловой: РАН предостерегает

Москва, , 12:15 — REGNUM Издание РБК. Стиль удалило статью с рекомендациями блогера Елены Корниловой и провело расследование относительно ее компетенции. Результаты оказались неутешительными: комментарии представителей РАН опубликованы на странице опровержения.

Член комиссии РАН по противодействию фальсификации исследований Петр Талантов вместе с коллегой Михаилом Гельфандом выяснили, что материалы, которые Instagram-блогер Елена Корнилова публиковала у себя на странице и в выпущенной статье, не просто бессмысленны, но и вредны. Также ученые выяснили, что Елена Корнилова не училась ни в Национальном Университете Сингапура, ни в Мюнхенском техническом университете: оба высших учебных заведения не подтвердили наличие у них такой студентки или выпускницы, а фотографии ее диплома признали ненастоящими. У себя в блоге Елена рассказывала, что учится сейчас в Сингапуре, а немецкий университет уже закончила, и называла себя блогером-биохимиком.

В статье и блоге Елена учила людей лечиться по составленным ею «схемам» из приемов БАДов и витаминов. По ее мнению, женщина должна была ежедневно принимать по 26 таблеток в день. При этом любые побочные эффекты, вроде боли в желудке, жара или кожных реакций, блогер считала нормальным явлением, нестоящим тревоги. Как отметили специалисты, многие из рекомендуемых ею добавок, в особенности, для беременных, могут привести к преждевременным родам (например, хром), а некоторые — бесполезны (например, магний). Елена также завышала нормативы анализов по содержанию веществ в крови, чтобы большинство ее читателей признавали себя больными.

Статья на РБК была размещена в феврале. 23 апреля ее удалили с объяснением причины, а также извинились перед читателями за введение в заблуждение.

Елена Корнилова ведет блог в Instagram: сейчас у нее 263 тысячи подписчиков. Ей 29 лет. О своем блоге она пишет:

«Страница создана с целью разбора причинно-следственных связей различных заболеваний, и того, какие дефициты/профициты веществ приводят к тому или иному диагнозу.

Страница создана для самостоятельной работы, с целью компенсации неблагоприятного состояния здоровья/улучшения качества жизни, природными веществами/витаминами/минералами с учётом знания биохимии».

Комиссия РАН попросила людей не применять медицинские советы из Instagram, а обращаться к рекомендациям ВОЗ.

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