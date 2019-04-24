Пекин, , 11:56 — REGNUM

Полёт к Луне представителей Китайской Народной Республики и создание на поверхности естественного спутника Земли станции для проведения исследований будут осуществлены в течение ближайших 10 лет, заявил руководитель Национального космического управления Китая (CNSA) Чжан Кэцзянь, 24 апреля сообщает агентство «Синьхуа».

Один из этапов программы, реализация которой, по словам Чжан Кэцзяня, состоится в течение десятилетия, начнётся в конце 2019 года. Старт данного этапа ознаменует запуск лунного модуля «Чанъэ-5». Это третья по счёту часть проекта по исследованию естественного спутника нашей планеты. Она предполагает не только посадку на лунную поверхность, но и забор образцов и доставку их на Землю. Храниться пробы, взятые модулем «Чанъэ-5» и вторым спускаемым аппаратом «Чанъэ-6», который отправится в космос позднее, будут на малой родине Мао Цзэдуна.

Отметим, что предыдущий этап лунной программы КНР — облет естественного спутника Земли, осуществленный модулями «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2», завершился успешно. Это позволило Китаю приступить к дальнейшей реализации плана, сейчас отрабатывается посадка на поверхность, эта миссия возложена на аппараты «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4».

В дальнейшем экспедиция «Чанъэ-7» займётся исследованием Южного полюса Луны, где, по словам Чжан Кэцзяня, «Китай планирует построить исследовательскую станцию», и будет проводить зондирование поверхности.

Амбициозная космическая программа предполагает отправку на лунную поверхность ещё одного модуля — «Чанъэ-8». В планы, которые предстоит реализовать на данном этапе, помимо научных изысканий, входит апробирование на Луне разного рода технологических инноваций.

Заявление главы Национального космического управления Китая (CNSA) Чжан Кэцзяня послужило подтверждением информации, ранее озвученной учёным из Инженерной академии Китая У Вэйжэнем.

У Вэйжэнь сообщил: «Мы обсуждаем и разрабатываем план четвертой фазы программы исследования Луны, включая миссии в полярные регионы Луны».

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