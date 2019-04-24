Учёные: электронные сигареты оказались ещё опасней, чем предполагали ранее

Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Анализ сырья, используемого в электронных сигаретах, проведённый сотрудниками Гарвардского университета, выявил наличие бактериальных и грибковых токсинов, сообщило издание Environmental Health Perspectives.

Поводом для проведения эксперимента стало стремление определить вещество, содержащее наибольшее количество канцерогенов, наличие которых в такого рода продукции является доказанным фактом и вызывает тревогу специалистов. Однако результат оказался неожиданным для самих учёных.

Исследование популярных марок данной продукции, проведенное специалистами по химии и медицинскими работниками, позволило выявить опасные ингредиенты в 80% курительных смесей и 30% картриджей.

По словам сотрудника Гарвардского университета Дэвида Кристиани, были найдены «эндотоксины грамотрицательных бактерий, а также грибковые глюканы». Если молекулы эндотоксинов способствуют развитию воспалительных процессов, то продукт жизнедеятельности грибков — глюканы приводит к сбою в работе органов дыхания и может спровоцировать развитие астмы.

Итоги проведенного исследования, в ходе которого сырьё, используемое в электронных сигаретах, разделили на несколько категорий, позволили сделать неутешительные выводы. Помимо канцерогенов, способствующих развитию рака, и веществ, оказывающих негативное влияние на стенки артерий, жидкости и картриджи с фруктовым вкусом содержали следы бактериальных токсинов.

Опасные продукты жизнедеятельности грибков в основном обнаруживались в продукции со вкусом табака и ментола. Исследователи отмечают, что вне зависимости от вкусового признака каждый третий образец смеси или картриджа содержал бактериальный токсин.

Сейчас учёные намерены выяснить пути, которыми вновь обнаруженные опасные составляющие попали в смеси для вейпов.

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