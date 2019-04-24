В КемГУ прошёл симпозиум, посвященный проблемам развития образования

Кемерово, , 09:15 — REGNUM Актуальные проблемы развития образования на современном этапе обсудили участники симпозиума, который прошёл в рамках XIV (XLVI) Международной научной конференции студентов и молодых учёных «Образование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» на площадке Кемеровского государственного университета. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба вуза.

По словам заместителя директора Института образования по науке и инновациям, кандидата психологических наук, доцента Ксении Белогай, симпозиум в рамках апрельской конференции становится традиционным для Института образования.

«Это отличная площадка для работы в разных форматах: от традиционного обсуждения докладов до мастер-классов, позволяющих ознакомиться с новыми технологиями работы. Формат мастер-классов так полюбился студентам, что в прошлом году мы провели два мастер-класса, а в этом году — семь. Конференция сегодня должна быть именно такой: сочетающей теорию и успешные практики», — сказала учёный.

Отмечается, что в ходе работы состоялось обсуждение проблем психологизации образовательной среды, теоретических и практических аспектов педагогического образования, актуальных проблем истории, культурологии и философии, перспектив развития математики и информационных технологий. Участники симпозиума могли ознакомиться с технологией медиации, арт-терапевтическими методами работы педагога-психолога, могли освоить способы профилактики эмоционального стресса, познакомиться с современными педагогическими технологиями.

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