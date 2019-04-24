Учёные России и Франции проведут исследования в области больших данных

Томск, , 08:55 — REGNUM Исследования в области больших данных, создания искусственного интеллекта и работа по линии компьютерной безопасности станут новыми направлениями сотрудничества Томского государственного университета (ТГУ) и Парижского института науки и технологий (ParisTech). Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба российского вуза.

ParisTech объединяет 12 высших инженерных и коммерческих школ Парижа и пригородов. Накануне представители института посетили Томск.

«ТГУ уже реализует программы двойного диплома с тремя участниками консорциума — Высшей национальной школой передовых технологий ENSTA ParisTech, Школой химических наук Chimie ParisTech, Высшей школой телекоммуникаций Telecom ParisTech — и планирует расширять этот список», — сообщил проректор ТГУ по международным связям Артем Рыкун.

По его словам, получая доступ к новейшим технологиям и оборудованием, студенты сами станут носителями передовых знаний, с которыми они вернутся в Томск. Компетенции, приобретенные в Парижском институте науки и технологий, позволят молодым специалистам решать актуальные технические задачи промышленных партнеров ТГУ.

В свою очередь, директор Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александр Замятин отметил, что новые направления сотрудничества с Telecom ParisTech, имеют прямое отношение к работе возглавляемого им института.

«Данная проблема актуальна для всех отраслей, имеющих дело с персональными данными и конфиденциальной информацией. Внедрение цифровых технологий, которое сейчас идет повсеместно, требует надежных мер информационной безопасности», — сказал Замятин.

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