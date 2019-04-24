В Екатеринбурге создан координационный совет научных организаций Урала

Екатеринбург, , 08:37 — REGNUM Координационный совет научных организаций Уральского региона создан в Екатеринбурге по инициативе молодых учёных, сообщает 24 апреля пресс-служба Уральского федерального университета.

В состав совета вошли Региональный Уральско-Сибирский научный центр РАРАН, Уральское отделение Российской академии наук, Уральский федеральный университет и Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Совет позволит координировать деятельность научных организаций для решения ключевых задач региона. По словам проректора по науке УрФУ Владимира Кружаева, новый совет внесет важный вклад в развитие науки на Урале.

«Совместная работа плюс активное привлечение молодых ученых, безусловно, будут способствовать подготовке качественных заявок на конкурсы по созданию таких центров, помогать их дальнейшей работе, — заявил Кружаев. — Очень хорошо, что в этом процессе будут участвовать и предприятия, поскольку во многом именно в их интересах и будут проводиться многие научные исследования».

В каждой научной организации, входящей в состав Координационного совета, будут сформированы группы экспертов-консультантов из числа выдающихся ученых по направлениям научной деятельности, а также по перспективным и новейшим технологиям. При этом в каждой научной организации будет закреплен эксперт-консультант для взаимодействия с Советом молодых ученых. Планируется, что совещания Координационного совета будут проходить раз в квартал.

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