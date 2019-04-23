«Марсотрясение». На Марсе впервые зафиксировали подземные толчки

Париж, , 21:04 — REGNUM Впервые в истории установлен факт сейсмических толчков на Марсе, сообщает 23 апреля Французское космическое агентство CNES.

Отмечается, что сотрясения поверхности планеты были зафиксированы 6 апреля французским сейсмометром SEIS, смонтированным на американском посадочном аппарате InSight.

Стоит отметить, что Французское космическое агентство подчеркнуло сходство полученного сигнала с данными, ранее наблюдавшимися на Луне во время пролётов американских пилотируемых космических кораблей типа Apollo.

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