Вторник, 23 Апреля 2019 года
14:23:46 МСК

В Бельгии нашли способ «обмануть» нейросеть с помощью листа с изображением

Наука

С помощью картонного листа «обманули» нейросетевые алгоритмы обнаружения человека в кадре

Брюссель, 23 апреля 2019, 14:21 — REGNUM  Исследователи из Бельгии обнаружили, что с помощью картонного листа с распечатанным изображением можно «обмануть» нейросетевые алгоритмы обнаружения человека в кадре. Соответствующее видео размещено в YouTube.

Отмечается, что в основе метода лежит создание состязательных изображений, которые заставляют нейросеть «узнавать» объекты других классов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали нейросеть, способную определять возраст ребёнка по анализу движений его глаз.

Читайте также: Нейросеть научили определять возраст ребёнка по движениям глаз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить