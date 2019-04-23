В Бельгии нашли способ «обмануть» нейросеть с помощью листа с изображением

Брюссель, , 14:21 — REGNUM Исследователи из Бельгии обнаружили, что с помощью картонного листа с распечатанным изображением можно «обмануть» нейросетевые алгоритмы обнаружения человека в кадре. Соответствующее видео размещено в YouTube.

Отмечается, что в основе метода лежит создание состязательных изображений, которые заставляют нейросеть «узнавать» объекты других классов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали нейросеть, способную определять возраст ребёнка по анализу движений его глаз.

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