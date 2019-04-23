Во Франции открыли лабораторию по изучению боевых лазеров

Париж, , 13:42 — REGNUM Во Франции открыта лаборатория, основной задачей которой будет изучение воздействия боевых лазеров на различные материалы. Об этом сообщает ASDNews.

Отмечается, что лаборатория оснащена лазерными излучателями с изменяемой мощностью — от 1 до 10 киловатт. Также в ней установлены различные системы регистрации: термоизмерительное оборудование, рапидные и тепловизионные камеры.

Оборудование позволит изучать воздействие лазера на движущиеся и вращающиеся цели, а также взаимодействие лазерной энергии с различными материалами.

Предполагается, что получаемые данные будут использоваться при разработке боевых лазеров. Лаборатория открыта компанией MBDA совместно с исследовательским институтом оптики ALPhANOV.

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