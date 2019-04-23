Сибирские ученые выяснили, как пшеница адаптируется к тепловому шоку

Иркутск, , 11:51 — REGNUM Влияние теплового закаливания и температурного шока на выживаемость яровой пшеницы изучили сотрудники Сибирского института физиологии и биохимии растений СО РАН (Иркутск), сообщает 23 апреля издание «Наука в Сибири».

Для исследования учёные взяли распространенный в Сибири сорт «новосибирская-29». В первую подбирались такие условия теплового закаливания, чтобы растение смогло выдерживать длительное воздействие высоких температур. Контейнеры с проростками пшеницы на 24 часа помещали в камеру при температуре 39 °C. Затем их подвергали воздействию 50 °C в течение одного и трех часов. После листья исследовали на содержание в них водорастворимых углеводов, белков теплового шока, белка альтернативной оксидазы (класс окислительных ферментов).

Эксперименты показали, что вклад альтернативной оксидазы и содержание ее белка увеличивается при тепловом закаливании и поддерживается на высоком уровне при воздействии теплового стресса.

«Мы продемонстрировали, что этот фермент участвует в развитии термотолерантности растения. Благодаря ему культура более устойчива к воздействию высоких температур. Мы предположили, что альтернативная оксидаза участвует в поддержании фотосинтеза и помогает растению адаптироваться к тепловому стрессу», — сообщила старший научный сотрудник лаборатории физиологической генетики СИФИБР СО РАН кандидат биологических наук Ольга Боровик.

Также было показано, что функционирование альтернативной оксидазы зависит от пула водорастворимых углеводов. «До сих пор в мировой литературе были противоречивые сведения на этот счет. В нашем исследовании мы увидели: когда сахаров много, вклад этого фермента в дыхание увеличивается», — отметила учёный.

Одной из причин активации альтернативной оксидазы может быть увеличение содержания в хлоропластах и митохондриях пероксида водорода, который выполняет сигнальную функцию. В следующих экспериментах ученые СИФИБР СО РАН будут проверять эту гипотезу. В перспективе результаты таких исследований можно будет использовать для создания сортов пшеницы, наиболее устойчивых к воздействию высоких температур.

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