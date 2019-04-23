Путин приветствовал участников общего собрания членов РАН

Москва, , 11:41 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам общего собрания членов Российской академии наук (РАН), сообщается на сайте Кремля.

«Сегодня наука в национальном развитии играет ключевую роль, напрямую влияет на скорость и глубину необходимых изменений в экономике», — говорится в телеграмме.

Встречи ведущих российских учёных позволяют наметить шаги по наращиванию отечественного научного потенциала для решения масштабных задач.

«На основе прорывных открытий и разработок Россия сможет сформировать мощную технологическую и производственную базу», — выразил уверенность глава государства и пожелал участникам собрания членов РАН успехов.

Читайте также: Минобрнауки России запускает финансирование новых лабораторий РАН

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2019 года члены президиума РАН обсудили проект программы фундаментальных научных исследований в России на долгосрочный период.

Подробнее: В РАН обсудили будущее фундаментальной науки России