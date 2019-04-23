Жителей Танзании призвали подготовиться к «удару стихии»

Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:41 — REGNUM Метеорологическое агентство Танзании (TMA) предупредило о сильных дождях, штормовом ветре и волнении на море в областях Дар-эс-Салам, Пвани, Танга, Линди, Мтвара, а также на Занзибаре и Пембе. Об этом передает газета Mwananchi.

По данным специалистов, стихия может нанести вред общественной и экономической деятельности, в частности рыболовству и морским перевозкам, а также жителям, проживающим на побережье.

Глава университета метеорологических исследований при TMA Самуэль Мбуя призвал жителей подготовиться к удару стихии.