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Жителей Танзании призвали подготовиться к «удару стихии»

Наука

Стихия может нанести вред общественной и экономической деятельности

Дар-эс-Салам, Танзания, 23 апреля 2019, 10:41 — REGNUM  Метеорологическое агентство Танзании (TMA) предупредило о сильных дождях, штормовом ветре и волнении на море в областях Дар-эс-Салам, Пвани, Танга, Линди, Мтвара, а также на Занзибаре и Пембе. Об этом передает газета Mwananchi.

По данным специалистов, стихия может нанести вред общественной и экономической деятельности, в частности рыболовству и морским перевозкам, а также жителям, проживающим на побережье.

Глава университета метеорологических исследований при TMA Самуэль Мбуя призвал жителей подготовиться к удару стихии.

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