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В Томске стартовала конференция по фундаментальным наукам

Наука

Мероприятие объединило исследователей разных научных направлений и вузов России

Томск, 23 апреля 2019, 10:16 — REGNUM  XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Перспективы развития фундаментальных наук» начала работу в Томском государственном университете. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие является единственной в России многопрофильной конференцией, объединяющей исследователей разных научных направлений и вузов. В текущем году её поддержали участием представители семи стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности, Казахстана, Израиля, Германии, Чехии, Франции.

В Томске собрались молодые учёные практически со всей страны — от Калининграда до Дальнего Востока, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Всего о намерении участвовать в конференции заявили порядка 650 человек. Сотрудники Томского госуниверситета представят почти 150 докладчиков.

«На площадке ТГУ будут работать две секции: «Химия» и «Биология и фундаментальная медицина, — сообщила сотрудник Института «Умные материалы и технологии» и председатель оргкомитета конференции Гульнара Воронова. — В связи с этим очень много докладов наших коллег будут представлены по химии и посвящены наноматериалам, катализу, нефтехимии, органическому синтезу. Во второй секции также будут выступать молодые ученые и сотрудники ТГУ — из НИИ биологии и биофизики, магистранты и аспиранты физико-математических и естественно-научных факультетов».

По итогам конференции доклады участников будут опубликованы в электронном сборнике материалов конференции, «Вестнике ТГУ» и изданиях других вузов, часть статей — в журнале Journal of Phisics.

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Научные исследования
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