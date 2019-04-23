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Ученые из КНР создали «нанодатчик» для выявления тяжелых металлов в воде

Наука

Сенсор уже был протестирован и успешно определил наличие тяжелой металлической меди в морской воде

Пекин, 23 апреля 2019, 10:00 — REGNUM  Китайские ученые разработали игольчатый датчик высокой чувствительности из нержавеющей стали, акупунктурных игл и наноматериалов для определения тяжелых металлов в морской воде, сообщает 22 апреля агентство Синьхуа.

Ученые Яньтайского института Зоны прибрежных исследований при Китайской академии наук создали новый сенсор в форме игл, основанный на акупунктурных иглах из нержавеющей стали, прошедших изоляцию, запечатывание и функционализации при помощи наноматериалов.

Сенсор уже был протестирован и успешно определил наличие тяжелой металлической меди в морской воде. Он продемонстрировал высокую производительность и сверхчувствительность при определении различных форм меди при помощи анодной инверсионной вольтамперометрии, сообщили ученые.

Тяжёлые металлы в морской воде представляют собой загрязняющие вещества, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека. По словам экспертов, анодная инверсионная вольтамперометрия является самой простой и эффективной техникой анализа металлов. Тем не менее чувствительность сенсора при данном методе требует значительного увеличения.

Новейший игольчатый сенсор демонстрирует значительные преимущества перед обычными, включая высокую твердость, точность, а также лёгкость в обслуживании, имея при этом огромный потенциал в области морской электрохимии, полагают разработчики.

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Научные исследования
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