Геологи: процессы в ядре Земли порождают сильные колебания магнитного поля

Париж, , 07:48 — REGNUM Модель, объясняющая изменения силы магнитного поля Земли, происходящие каждое десятилетие, предложил международный коллектив геологов. Об этом сообщается 22 апреля в журнале Nature Geoscience.

Темой исследования стал феномен, обнаруженный учеными в 1978 году, когда приборы, фиксирующие изменения силы магнитного поля планеты, отметили внезапный рост этих показателей на несколько порядков. Это шло вразрез с устоявшимися представлениями, что сила магнитного поля возрастает или становится меньше очень медленно.

Явление наблюдалось в течение года, после чего прекратилось. Но по прошествии десятилетия феномен вновь дал о себе знать.

Согласно предложенной теоретической модели, считается, что смена магнитных полюсов Земли происходит благодаря тому, что существуют «динамо-волны» — особые колебания, движущиеся от экватора к полюсам. Учёные обратили внимание, что феномен, порождающий «геомагнитные рывки», был более выражен в экваториальных районах. Именно там ясно фиксировалось, как возрастала или уменьшалась сила магнитного поля.

Основываясь на детально разработанной компьютерной модели, сотрудник парижского Института физики Земли Жульен Обер и его коллега из Технического университета Дании, расположенного в городе Люнгбю, Кристофер Финлэй предположили, что в центральных регионах ядра Земли существуют особые волны. Связанные с вращением планеты волны замедляют своё движение в глубине, а приближаясь к мантии они усиливаются.

По словам Жульена Обера и Кристофера Финлэя, модель открывает возможность понять роль, сыгранную «геомагнитными рывками» в эволюции, пройденной магнитным полем планеты и то, как данное явление связано со сменой полюсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат географических наук Петр Владимирович Люшвин в своем докладе на ХХVII юбилейном (25 лет) заседании Всероссийского междисциплинарного семинара — Международной конференции геологического и географического факультетов МГУ «Система Планета Земля» привел данные, которые позволили оценить масштабы влияния состояния магнитного поля на урожайность сельскохозяйственных культур.