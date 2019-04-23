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Российские врачи провели уникальную операцию по пересадке печени и лёгких

Наука

Операцию успешно провели хирурги Научного медицинского исследовательского центра им. Шумакова

Российские врачи провели уникальную операцию по пересадке печени и лёгких
Газета «Больница»
Сергей Готье

Москва, 23 апреля 2019, 00:44 — REGNUM  Первая в мире операция по одновременной трансплантации печени и лёгких проведена в России, сообщил на пресс-конференции глава Научного медицинского исследовательского центра им. Шумакова Сергей Готье.

Операцию успешно провели хирурги центра. Оперировали девятилетнего ребенка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава национального центра охраны материнства и детства Киргизии Камчыбек Узакбаев заявил, что врачи этой страны намерены поставить на поток операции по пересадке печени.

Читайте ранее в этом сюжете: Чтобы делать операции по пересадке печени в Киргизии нужно $400 тысяч

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