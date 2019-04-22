Коллективизация. Жатва скорби

Андрей Мартынов, , 22:56 — REGNUM

Недостаток знаний всегда порождает домыслы, а зачастую и идеологические спекуляции.

Поэтому не удивительно, что трагедия массовой коллективизации, охватившая всю территорию Советского Союза, превратилась под пером киевских политиков, предшественников карателей с Майдана в миф о последовательном геноциде, проведенном Москвой по этническому признаку, то есть коснувшийся только лишь украинских крестьян.

Историк и демограф Сергей Максудов на основании рассекреченных архивных данных восстанавливает реальные масштабы катастрофы, когда повсеместное насилие и крушение привычного уклада деревенского быта в 1929—1934 гг., привело к многомиллионным жертвам.

Число потерь оказалось меньше, чем предполагали многие историки (мы не касаемся цифр, приводимых в политических декларациях). Так, например, британский исследователь Роберт Конквест исчислял их в 14,5 млн, впрочем, честно признавая условность («грубое приближение») своих подсчетов из-за недостаточности проверенных данных (Р. Конквест. Жатва скорби. Лондон: OPI, 1988. С. 445). По мнению Максудова, «повышенная убыль населения» составила 10 млн. человек, «цифра, сопоставимая с потерями Гражданской войны». При этом, оговаривается ученый, «важно подчеркнуть, что собственно потери, связанные с процессом коллективизации, составляют меньше половины полученной цифры». Она, согласно Максудову, составила примерно 4,8 млн умерших. Из них от голода 4,1, а 700 тыс. в результате раскулачивания и депортации.

«Оставшиеся 5,2 млн — это повышенная смертность населения всей страны, вызванная ухудшением питания и условий жизни».

Также исследователь опровергает миф о моноэтнической составляющей трагедии. Непосредственно от коллективизации Украина потеряла 1,9 млн. человек, Казахстан — 1 млн, а РСФСР — 1,2.

Максудов оговаривается, что его подсчеты также содержат возможные погрешности, «возможность преувеличения потерь… около 1 млн или преуменьшения их, примерно на 2 млн человек».

Несмотря на меньшее, чем считалось число жертв, масштабы трагедии все равно впечатляют своим размахом и требуют для осмысления нового Шекспира, который мог бы сказать:

… прикажите положить тела

Пред всеми на виду и с возвышенья

Я всенародно расскажу про все

Случившееся. Расскажу о страшных

Кровавых и безжалостных делах.

Превратностях, убийствах по ошибке,

Наказанном двуличье и к концу —

О кознях пред развязкой, погубивших

Виновников. Вот что я расскажу

Вам полностью.

«Гамлет».

(пер. Б. Пастернака).

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»