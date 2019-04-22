Новосибирск, , 14:59 — REGNUM

Обновлённый договор о научно-техническом сотрудничестве России и Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) предполагает участие зарубежной организации в российских проектах класса «мегасайенс», сообщает 22 апреля издание «Наука в Сибири».

В частности, речь идёт о таких проектах как исследовательский нейтронный реактор ПИК (Гатчина), ускорительный комплекс NICA (Дубна), ускорительный комплекс со встречными электрон-позитронными пучками Супер С-тау фабрика (Новосибирск).

По словам заместителя директора ИЯФ СО РАН по научной работе члена-корреспондента РАН Юрия Тихонова, проект Супер С-тау фабрики был представлен европейским коллегам на очередном заседании комитета «Россия — ЦЕРН» в этом месяце.

«Под участием понимается использование результатов совместных разработок, а также различных технологий, важных для нашего проекта. Такой формат сотрудничества будет выгодным для обеих сторон», — сказал Тихонов.

Напомним, шесть проектов класса «мегасайенс» для реализации на территории России (ПИК, NICA, Игнитор, ИССИ-4, XCELS и Супер С-тау фабрика) были отобраны правительственной комиссией в 2011 году. Спустя шесть лет проект Супер С-тау фабрики, как и другие, был включен в план реализации стратегии научно-технологического развития России. Он также реализуется в рамках программы развития «Академгородка 2.0».

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