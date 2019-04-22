Учёные из девяти стран исследуют влияние наночастиц на здоровье людей

Челябинск, , 13:21 — REGNUM Влияние нанотехнологий на здоровье людей исследует международная группа учёных, работающая в Ирландии под руководством профессора кафедры физики конденсированного состояния Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Владимира Лобаскина. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба вуза.

«Мы производим численные эксперименты: создаём модели биомолекул (белков, липидов, из которых составлены клетки), а также модели распространённых наноматериалов, на компьютере и пытаемся определить, какие свойства этих материалов являются опасными, чего следует избегать при их производстве», — пояснил учёный.

По его словам, в проекте SmartNanoTox, задействовано более 40 человек из девяти стран. Он финансируется рамочной программой Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий «Горизонт 2020».

Исследователи поясняют, главная проблема состоит в том, что сегодня на рынке ежегодно появляются десятки тысяч новых наноматериалов. Они производятся в огромных количествах, однако, совершенно непонятно, подходят ли к этим новым наноматериалам старые правила химической безопасности. Наночастицы отличаются по способу воздействия и активности и от молекул, и от обычной пыли.

Учёные планируют восстановить всю последовательность событий от вдыхания наноматериалов до самой болезни или какого-то негативного последствия для здоровья. Конечная цель исследований состоит в том, чтобы выявить, какие свойства материала отвечают за повреждение, какое молекулярное взаимодействие запускает цепочку изменений в организме.

Итогом работы станут модели и формулы, которые смогут предсказать вероятность развития заболевания и возможную степень токсичности для новых материалов ещё до их производства.

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