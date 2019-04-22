Роскосмос опубликовал видео с «музыкой» пульсаров

Москва, , 11:51 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеоролик с музыкой, созданной на основе сигналов пульсаров. Видео размещено 21 апреля на канале Роскосмоса в YouТube.

«Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку», — говорится в описании к видео.

Отмечается, что звуковой ряд создан на основе данных, полученных космическим телескопом «Спектр-Р» проекта «Радиоастрон».

Напомним, пульсары представляют собой один из классов нейтронных звезд, характеризующихся быстрым вращением. Период обращения пульсара вокруг своей оси может достигать 1 миллисекунды.

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