Анкара, , 11:42 — REGNUM

Учёные из Турции и США создали метод, который позволяет количественно оценить успехи древних фермеров в скотоводстве. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Учёные исследовали поселение эпохи неолита Ашиклы-Хююк в Анатолии, жители которого содержали овец и коз. Они посчитали концентрацию ионов в солях из мочи животных и их рост за время существования поселения.

Выяснилось, что концентрация некоторых ионов выросла в тысячу раз за тысячу лет существования поселения. Отмечается, что жители поселения занимались скотоводством и одомашнивали овец и коз, причём в процессе развития поселения этот вид деятельности становился преобладающим.

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