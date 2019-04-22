Уникальный двигатель проходит промышленные испытания в Якутии

Новосибирск, , 11:14 — REGNUM Двигатель, разработанный сибирскими учёными, начал проходить промышленные испытания в шахте по добыче алмазов на территории Якутии, 22 апреля сообщила пресс-служба Новосибирского государственного технического университета.

Данная модель является первым вариантом российского синхронного двигателя с постоянными магнитами. Он разработан для шахтного электровоза, предназначенного для перевозки широкого ассортимента грузов от горнопромышленного оборудования до вагонеток, груженных породой.

В ходе предварительных испытаний на Тульском заводе горно-шахтного оборудования, в конструкцию был внесён ряд изменений, позволивший снизить риск аварий, повысить КПД двигателя, добиться снижения массы.

Новый этап испытаний стартовал «на руднике «Интернациональный», принадлежащем компании «Алроса». Будет проведена дополнительная проверка оборудования, «по результатам испытаний алмазодобывающая компания примет решение о целесообразности перевода другого оборудования на электротягу».

Новосибирские конструкторы в данный момент ведут разработку тяговых батарей согласно подписанному соглашению с кампаниями «Лиотех» и «БелАЗ». Данное направление является одним из самых перспективных, так как, согласно прогнозу аналитиков компании «Лиотех», потенциал рынка аккумуляторных литий-ионных батарей, создаваемых для горнопромышленного оборудования, имеет потенциал более 2 млрд рублей. В качестве покупателей и заказчиков новых разработок могут выступить такие структуры, как «СДС-Уголь», «Уралкалий» и «СУЭК».

Разработки в данной области являются одним из разделов национального проекта «Наука», сроком реализации которого определен 2024 год, подготовленного согласно майскому указу президента России.