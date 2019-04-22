Найти опасные «зеркальные» молекулы в лекарствах поможет смартфон

Томск, , 10:26 — REGNUM Новый экспресс-метод обнаружения в лекарствах «зеркальных» молекул, способных причинить вред, предложили учёные Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из Университета химии и технологии Праги. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Существующие в лекарственных средствах энантиомеры — молекулы с одинаковой формулой и физическими свойствами, но с разными направлениями вращения поляризационного света — позволят определить сенсоры на основе золотых пластинок с модифицированной поверхностью, портативный рамановский спектрометр и приложение в смартфоне.

По словам аспиранта Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ и Университета химии и технологии Праги Ольги Гусельниковой, для проведения теста достаточно капнуть раствор вещества на подготовленную пластину.

«Угол смачивания этой капли, то есть как сильно она расплывается по поверхности, нам может сказать, какое количество того или другого энантиомера данное соединение содержит», — пояснила исследователь.

Анализ угла смачиваемости производит приложение в смартфоне, разработанное учёными из Чехии.

«Чем более выпуклая капля, тем меньше в ней соответствующего энантиомера, а чем более плоская, тем наоборот больше», — объяснила Гусельникова.

На втором этапе, чтобы получить больше информации об энантиомерах, пластинку можно поместить в портативный рамановский спектрометр. С его помощью исследователи могут получить информацию о спектрах молекул вещества и сравнить их с библиотекой известных спектров.

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