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В ПНИПУ осваивают производство слоистых материалов при помощи плазмы

Наука

Готовые изделия получат свойства, которые недостижимы при производстве традиционными способами

Пермь, 22 апреля 2019, 10:04 — REGNUM  Разработку научных и технологических основ получения слоистых и композиционных материалов с использованием плазменных технологий ведёт коллектив кафедры «Сварочное производство, метрология и технология материалов» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). Об этом 22 сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что полученные здания позволят создавать заготовки с градиентными свойствами методом 3D наплавки.

Учёные университета предлагают использовать уникальное плазменное оборудование для придания специальных свойств не только поверхности изделия, но и возможности получения «слоеного пирога» с комплексом свойств, которые недостижимы традиционными способами. Использование указанных технологий, по мнению специалистов, позволит решить такие важные проблемы, как сплавление разнородных материалов и бездеффектность полученных слоев.

Другим преимуществом разрабатываемых технологий является возможность использования нескольких проволок различных составов одновременно, что позволяет управлять химическим составом и свойствами получаемой заготовки прямо вовремя наплавки.

В настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ в области поиска оптимальных сочетаний материалов, подборов режимов обработки и изучения полученных свойств слоистых материалов.

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