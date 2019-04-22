В СО РАН назвали направления работы будущего биоцентра «Академгородка 2.0»

Новосибирск, , 09:38 — REGNUM Биоцентр СО РАН — один из проектов «Академгородка 2.0» — нацелен на создание новых технологий и продуктов для медицины, включая персонализированную, сообщает 22 апреля издание «Наука в Сибири» со ссылкой на директора Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидата химических наук Владимира Коваля.

«Мы хотели создать структуру, которая позволила бы достаточно быстро транслировать в практику разработки в области биохимии, молекулярной и клеточной биологии. Сегодня проект центра видится листиком с четырьмя лепестками, как иногда бывает у клевера», — сказал учёный.

По его словам, такими «лепестками» должны стать: выделение, очистка и кристаллизация белков; развитие клеточных технологий, в том числе медицинских; формирование биобанков с тщательно описанными единицами хранения; создание действующих прототипов технологий и препаратов с возможностью их тиражирования и внедрения в практику.

Учёный сообщил, что в настоящее время рассматривается два проекта биоцентра. В соответствии с первым, он может расположиться в типовом здании научного института, либо в улучшенной версии здания, с более интересной архитектурной и функциональностью. Этот вопрос будет зависеть от финансирования.

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