В США предложена модель, объясняющая смену климатических периодов

Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Причина изменения климата Земли кроется в интенсивности солнечного излучения, утверждают климатологи, работающие в США, 16 апреля сообщает издание Physics.

Переход от теплого периода к эпохе похолодания может быть вызван случайными колебаниями, влияние которых вызывает переход одной фазы к другой, занимающий временной промежуток приблизительно в десять миллионов лет.

Среди факторов, способных оказать влияние на процесс, помимо интенсивности излучения Солнца названы: альбедо, то есть отражающая способность планеты, состояние, в котором находится атмосфера, концентрация парниковых газов.

Согласно теоретической модели, построенной физиками Валерио Лукарини и Томасом Бодаем, основное значение имеют колебания интенсивности солнечного излучения. Именно они провоцируют переход между фазой стабильного теплого климата и очередным ледниковым периодом, когда среднегодовая температура не составляет ноль градусов Цельсия.

Однако, согласно предложенной гипотезе, переход к состоянию «Земля-снежок» должен происходить с частотой приблизительно в десять миллионов лет, что противоречит данным, добытым другими учёными. Согласно информации, полученной в ходе геологических изысканий, наша планета за период в миллиард лет полностью замерзала гораздо реже, чем это предполагается согласно предложенной модели.

Ситуация, когда теоретические модели, призванные прогнозировать климатические изменения, оказываются не в состоянии ответить на весь спектр возникающих вопросов, уже возникала в научном сообществе. Например, прогноз, опирающийся на информацию, полученную при помощи спутников, и обнародованный специалистами НАСА в апреле 2019 года, согласно которому на Земле наступает период глобального потепления, вошел в противоречие с прогнозом, сделанным ранее работником того же ведомства. В 2018 году, основываясь на информации, тоже добытой спутниками, сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Мартин Млинчак сообщил: «Высоко над поверхностью Земли, на границе между космосом и Землей, атмосфера теряет свою тепловую энергию. Это может привести к рекордно низким температурам».

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