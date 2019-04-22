В Омске прошла конференция инфекционистов и иммунологов

Омск, , 08:12 — REGNUM Более 300 человек приняли участие в конференции «Национальная школа по инфекционным болезням», проходившей в Омске на прошлой неделе. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ).

Выступая с приветственным словом, советник директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Валентин Покровский отметил, что конференция проходит в рамках развития системы непрерывного медицинского образования врачей широкого круга медицинских специальностей, а целью мероприятия является повышение квалификации и получение новых навыков в вопросах эпидемиологии, клиники и диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней детей и взрослых.

В работе конференции приняли участие врачи-инфекционисты, терапевты и кардиологи Омской области. Прозвучавшие лекции касались самых разных тем: острых кишечных инфекций, принципах их диагностики и лечения, противовирусной терапии гриппа и острых респираторных инфекций у взрослых, заболеваемости корью и терапии респираторных вирусных инфекций у детей. Также прозвучали лекции об осложнении гриппа и ОРВИ у взрослых, о новой группе препаратов для лечения гриппа и ОРВИ.

«Такие конференции всегда вызывают большой отклик у наших врачей. В прошлом году участники с большим интересом слушали доклады, задавали вопросы. Развернулась очень насыщенная дискуссия, общались до позднего вечера и времени все равно не хватило», — сказал заведующий кафедрой детских инфекционных болезней ОмГМУ, д.м.н., профессор Юрий Белан.

Он добавил, что обмен мнениями по этим позициям очень важен. На основании этого можно выработать единые подходы в диагностике и лечении инфекционных заболеваний.