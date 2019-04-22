Учёные: у берегов Камчатки появится система оценки сейсмических явлений

Петропавловск-Камчатский, , 07:48 — REGNUM Разработка сейсмостанций для Камчатки, предназначенных для работы на больших глубинах, будет начата российским учёными, 22 апреля сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Созданием новой техники займётся сахалинское Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ) ДВО РАН.

По словам директора ИВиС ДВО РАН Алексея Озерова, реализация замыслов учёных стала возможна благодаря соглашению, заключенному между Институтом вулканологии и Специальным конструкторским бюро (СКБ САМИ). СКБ САМИ обладает «всеми необходимыми ресурсами, как техническими, так и интеллектуальными, для создания уникальной глубоководной аппаратуры».

Конструкторам предстоит разработать аппаратуру для «проекта по предупреждению последствий землетрясений», сейсмостанции «на протяжении 10−15 лет будут работать в условиях высокого давления и агрессивной среды на глубинах до 3 км в Тихом океане».

Суть метода, предлагаемого Институтом вулканологии, состоит в том, чтобы оперативно отреагировать на начавшееся сейсмическое событие своевременной регистрации и точном анализе.

Экстренное оповещение передаст сигнал о возникновении сейсмической волны, несущей разрушение, до того, как её воздействие ощутят в населенных пунктах, которым грозит опасность. Глубоководные сейсмостанции, которые разместят у берегов Камчатки, предупредят об опасности за 20−150 секунд до того, как возникнет реальная угроза. Этого временного промежутка будет достаточно для срабатывания автоматики, блокирующей работу опасных производств. У населения также появится возможность выбраться на улицу.

Проект создания системы станций, следящих за сейсмологической обстановкой, является шагом на пути «создания системы комплексной безопасности». В такой системе заинтересованы государства, соприкасающиеся с территорией «тихоокеанского огненного кольца». Как сообщил директор СКБ САМИ Константин Молчанов «придание такому проекту межрегионального, а в дальнейшем и международного статуса имеет очень высокие перспективы». Основой комплекса мер безопасности станет широкомасштабное изучение особенностей зоны перехода океан-континент. Эта работа Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по согласованию с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым войдет как составная часть в национальный проект «Наука».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработка методов оценки сигналов, регистрируемых сейсмологической аппаратурой, является приоритетным направлением для многих стран. Геологи из США разработали новую методику расшифровки сейсмических сигналов небольшой силы, позволяющую получить детальную информацию о сейсмических событиях.

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