В Кемеровском госуниверситете стартовала Неделя науки

Кемерово, , 07:15 — REGNUM Международная научная конференция «Образование, наука, инновации. Вклад молодых исследователей» и тематические симпозиумы пройдут в Кемеровском государственном университете (КемГУ) в рамках стартовавшей Недели науки, сообщает 22 апреля пресс-служба вуза.

Как сообщил начальник научно-инновационного управления КемГУ Владимир Поддубиков, всего в различных мероприятиях Недели науки ожидается участие более 1 500 молодых учёных.

Молодые учёные КемГУ и других вузов Кузбасса, Сибири, регионов РФ и зарубежных стран представят результаты исследований, смогут обсудить их с ведущими учёными и получить квалифицированные отзывы на свои научные работы. Также в рамках Недели науки в КемГУ традиционно проводятся открытые лекции на актуальные темы из области науки и техники, исследовательские семинары, мастер-классы от исследователей-лидеров по научным направлениям.

По итогам апрельской конференции будет опубликован сборник материалов в виде электронного издания, размещённого в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

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