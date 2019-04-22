Найдена крупнейшая в Мезоамерике мастерская статуэток майя

Гватемала, , 05:44 — REGNUM Крупнейшая в Мезоамерике древняя мастерская по изготовлению статуэток обнаружена в Центральной Гватемале. Об этом сообщает журнал Science.

Древние фигурки археологи нашли в ходе раскопок на окраине города Кобан в мае 2018 года. В большом кургане находились также формы для изготовления статуэток и керамические черепки.

Ученые опознали в артефактах изделия майя и предположили, что вожди дарили фигурки своим союзникам и подданным, намереваясь укрепить важные политические и экономические связи. Было найдено более 400 фрагментов керамических изделий. Мастерская функционировала, предположительно, в 750−900 годах нашей эры.

Мезоамерикой называют историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Этот термин более точен, чем понятие Центральная Америка.

Как сообщало ИА REGNUM, новое генетическое исследование показало, что строители знаменитого памятника Стоунхендж в Великобритании пришли с берегов Малой Азии и Анатолии.

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