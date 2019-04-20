Андрей Мартынов, , 17:34 — REGNUM

Любое государство стремится удлинить свою историю. Для этого применяются, как не вызывающие сомнения, факты прошлого, так и мифы. Последнее, увы, встречается чаще. Так, в частности произошло со словами «Украина» и «украинцы». В предисловии к своему исследованию историк Федор Гайда (МГУ и БФУ имени Канта) пишет, что выведенные в заглавие книги имена на протяжении веков меняли значение. Например, возникшее еще в XVI веке слово «украинцы» «полностью поменяло свой первоначальный смысл». Общепризнанным этническим самоназванием оно стало лишь в ХХ веке. Именно причины и история вербальных трансмутаций и рассматриваются в монографии.

Первоначально, отмечает ученый, ссылаясь в числе прочего, на Ипатьевскую летопись, с XII в. «оукраинами» («украинами», «украйнами») называли различные пограничные земли Руси. И лишь спустя пять столетий слово стало обозначать страну. Одновременно в этот период (конца XVI в.) в контексте борьбы с унией возникло еще одно понятие: «Малая Русь» или «Малая Россия». Вероятно, здесь также играл роль географический фактор, потому что новое слово «Малая Россия», в отличие от «Украины», распространялось как на Поднепровье, так и на Галицкую землю. Тогда же происходит переход в употреблении слова «Украина» от нарицательного варианта к собственному.

Впрочем, в середине XVII в., обращает внимание историк, и жители Московского государства, и православное население Речи Посполитой именовало себя русскими.

Гайда пишет, что «к концу XVII в. и особенно при гетмане И. Мазепе понятие «Малая Россия» окончательно вытесняет из документов любые иные именования». Парадокс, если учитывать дальнейшую судьбу Мазепы, ставшего символом коллаборации, который лишь в середине ХХ века смог затмить генерал-предатель Власов.

Само же понятие «малороссияне» родилось позднее, где-то в начале XVIII в. как официальное самоназвание русского населения Малой Руси, Украины Малороссийской.