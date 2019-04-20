Исследование позволило определить оптимальную высоту шрифта Брайля

Гаррисберг, США, , 15:06 — REGNUM Группа учёных из США провела исследование, позволившее определить высоту точек тактильного шрифта Брайля, которая является наиболее удобной для чтения незрячими людьми. Статья опубликована в журнале PLOS One.

Во время предыдущих исследований было установлено, что чёткость шрифта влияет на скорость чтения текста зрячими людьми. При чтении нечёткого текста люди зачастую возвращаются к ранее прочитанному слову или целому предложению, этот эффект называется регрессивным движением глаз.

Группа исследователей под руководством Дейзи Лей из Университета штата Пенсильвания предположила, что подобный эффект должен проявляться и при чтении текста, написанного тактильным шрифтом Брайля.

Проверка гипотезы была проведена с помощью добровольцев, в совершенстве владеющих техникой чтения с помощью тактильного шрифта. Исследование подтвердило, что при чтении текста, напечатанного недостаточно рельефным шрифтом, читающие совершали возвратные движения рук, аналогичные регрессивным движениям глаз.

Это исследование показало, что высота точек в 0,18 мм является достаточной для нормального чтения шрифта Брайля. Результаты, полученные при чтении текста, написанного шрифтом такой высоты, практически не отличались от результатов для текста рекомендуемой стандартной высоты (0,38 мм).

Учёные рассказали, что дальнейшие исследования будут направлены на подбор высоты шрифта, который обеспечит сложность восприятия, достаточную для оптимального запоминания прочитанного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в эксперты из Мельбурнского королевского технологического университета в Астралии представили шрифт Sans Forgetica. Чтение текста, написанного этим шрифтом, достаточно трудным для восприятия, требует высокой концентрации внимания, что способствует лучшему запоминанию прочитанной информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Представлен шрифт, помогающий лучше запомнить прочитанный текст