Исследователи выявили оптимальное время суток для физических упражнений

Иерусалим, , 12:46 — REGNUM Лабораторные исследования показали, что занятия физическими упражнениями в вечернее время могут оказаться наиболее продуктивными, однако утренние занятия могут быть более полезными для активизации обмена веществ. Об этом сообщает портал ScienceDaily.

18 апреля в научном журнале Cell Metabolism было опубликовано две статьи, посвящённые эффективности выполнения физических упражнений в разное время суток. Авторы исследований сошлись на том, что ответ организма на физические нагрузки зависит от циркадных ритмов (внутренние биологические ритмы организма), однако учёные не спешат давать конкретных рекомендаций.

Одна из групп исследователей под руководством Гжа Ашера из Института имени Вейцмана в Реховоте (Израиль) использовала подопытных мышей для проведения экспериментов по выявлению связи между циркадными ритмами и эффективностью физических упражнений.

Поскольку мыши ведут ночной образ жизни, то для обозначения циркадных ритмов исследователи использовали понятие активного времени бодрствования, не совпадающее со временем суток.

Учёные установили, что наиболее эффективно физические упражнения выполнялись ближе к концу активного времени бодрствования мышей (соответствует вечеру для человека). Также в ответ на физические упражнения в это время уровень метаболизма повышался наиболее значительно.

Команда исследователей под руководством Паоло Сассон-Корси из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) также ставила опыты на мышах. Эта группа учёных изучала изменения в мышечной ткани, которые вызываются физическими упражнениями. Они обнаружили, что белок HIF1A, индуцируемый гипоксией (пониженным содержанием кислорода в тканях), сильнее активизируется при занятиях в начале фазы бодрствования.

Тренер Мелисса Уэлдон прокомментировала противоречивые результаты исследований изданию The Sun. Она отметила, что эти результаты позволяют предположить, что утренние тренировки могут быть более полезными для похудения, а вечерние — для развития выносливости.

Уэлдон добавила, что любителям лучше всего выбрать для тренировок то время суток, в которое они смогут заниматься регулярно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте учёные из США представили результаты исследования, показавшего, что ежедневные десятиминутные занятия физическими упражнениями помогут приостановить развитие артрита у пожилых людей.

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