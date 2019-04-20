Россия и Китай скоординируют проекты «Луна-26» и «Чанъэ-7»

Москва, , 11:02 — REGNUM Специалисты России и Китая смогут взаимодействовать в рамках миссий «Луна-26» и «Чанъэ-7» по изучению Луны, заявил заместитель директора центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления (CNSA) Юй Гобинь РИА Новости.

Замглавы CNSA отметил, что начало работы миссий «Луна-26» и «Чанъэ-7» запланировано на 2023 год. Это значит, что Россия и Китай смогут взаимодействовать в рамках этих проектов, обмениваясь полученными данными.

Юй Гобинь уточнил, что специалисты России и Китая уже прорабатывают конкретные детали сотрудничества в рамках этих проектов.

Он напомнил, что взаимодействие России и Китая осуществляется в рамках специальной подкомиссии по космическому сотрудничеству, в рамках которой действует специальная группа по исследованию Луны.

«Обе стороны придают этому сотрудничеству большое значение и высоко его ценят», — подчеркнул Юй Гобинь.

Напомним, российская космическая программа по изучению Луны предусматривает запуск аппарата «Луна-26», который будет выведен на орбиту вокруг Луны. Планируется, что «Луна-26» будет функционировать на круговой полярной орбите высотой 200 км в течение года. Научное оборудование на борту орбитального аппарата будет использоваться для топографии лунной поверхности и исследования структуры подповерхностных слоёв.

Зонд CNSA «Чанъэ-7» будет использоваться для зондирования Южного полиса Луны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Роскосмосе рассказали, что лунная программа России будет реализована к 2040 году.