Учёные выяснили, как остановить деменцию

Бостон, США, , 07:45 — REGNUM Исследователи Бостонского университета выяснили, что даже небольшое количество физической активности в день способно сократить риск развития деменции. Исследования опубликованы в журнале JAMA.

В публикации сказано, что данное исследование проводилось в период с 2016 года по февраль 2019 года. Участвовали в исследовании 2354 человек — из них 1099 мужчин и 1276 женщин. В нём использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография.

Эксперты пришли к выводам, что регулярная физическая активность способна улучшить не только физическое здоровье человека, но и умственное. Если заниматься спортом, при том, что под спортом можно даже иметь в виду простые пешие прогулки, то замедляются процессы старения мозга. В итоге у физически активных людей шансы заболеть деменцией намного ниже.

По подсчетам исследователей Бостонского университета, у тех людей, чья физическая активность составляет 150−300 минут в неделю, старение мозга отдаляется на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю.

А у тех, кто в неделю проходит 7500 шагов или более, старение мозга отдаляется на 1,4−2,2 года за каждый час физической активности в неделю.