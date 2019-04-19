Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon к МКС назначен на конец апреля

Вашингтон, , 20:54 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon к Международной космической станции назначен на 30 апреля. Об этом сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

Старт корабля с грузом для экипажа МКС будет произведён с космодрома на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отмечается, что данный запуск станет уже 17-й коммерческой миссией частной компании SpaceX в рамках обслуживания Международной космической станции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня американский грузовой космический корабль Cygnus, стартовавший накануне с космодрома в Вирджинии, успешно пристыковался к МКС.

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