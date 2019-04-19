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Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon к МКС назначен на конец апреля

Наука

Старт будет осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Запуск ракеты Falcon 9 с кораблём Dragon к МКС назначен на конец апреля
SpaceX-Imagery
Запуск ракеты Falcon 9

Вашингтон, 19 апреля 2019, 20:54 — REGNUM  Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым космическим кораблём Dragon к Международной космической станции назначен на 30 апреля. Об этом сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

Старт корабля с грузом для экипажа МКС будет произведён с космодрома на базе ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Отмечается, что данный запуск станет уже 17-й коммерческой миссией частной компании SpaceX в рамках обслуживания Международной космической станции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня американский грузовой космический корабль Cygnus, стартовавший накануне с космодрома в Вирджинии, успешно пристыковался к МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

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