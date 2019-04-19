Американский грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Американский грузовой космический корабль Cygnus, стартовавший накануне с космодрома в Вирджинии, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом 19 апреля сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.

Космический грузовик доставил на МКС 3,5 тонны груза — оборудование и продовольствие для экипажа. Также на станцию доставлены 40 лабораторных мышей и мини-робот Astro B для проведения научных исследований.

Напомним, ракета-носитель Antares с кораблём Cygnus стартовала 18 апреля с космодрома «Валлопс» на восточном побережье США. Первая ступень ракеты, отделившаяся после старта, была оснащена российскими двигателями RD-181.

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