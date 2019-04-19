Учёные: Виртуальная реальность раскрыла секреты древнего морского обитателя

Канберра, , 16:21 — REGNUM Эксперимент, позволяющий путем 3D-технологии смоделировать возрастные изменения черепа и скелета уникального вида рыб латимерии, проведён австралийскими исследователями, 17 апреля сообщило издание Nature.

Целью, которую поставили перед собой учёные, стало получение новых данных об эволюционном пути рыб и представителей наземных видов. Исследователей особо интересовал процесс формирования головного мозга данной рыбы, длительное время считавшейся вымершей.

Для этого после оцифровки костей, образующих череп и скелет латимерии, были применены методы визуализации, при помощи которых воспроизводились особенности возрастных изменений костяка уникального морского обитателя, от малька до вполне взрослой особи.

Как сообщил сотрудник университета Флиндерса, находящегося в городе Аделаида (Южная Австралия), профессор Джон Лонг: «Процесс роста мозга латимерии очень необычен, особенно по сравнению с приматами и человеком».

Латимерия, как показали предыдущие исследования, наделена особым суставом, разделяющим её черепную коробку. По мнению профессора Джона Лонга, возрастные изменения данной рыбы уникальны. Поскольку нотохорда — образование, заменяющее скелет на стадии эмбриона, «у рыб она обычно вырождается в маленький прутик под мозгом, а у латимерии наоборот — увеличивается, чтобы стать в 50 раз больше мозга».

Проводя эксперимент, учёные зафиксировали существенное различие в путях эволюционного развития, новые данные о которых удалось получить. Сравнивая возрастные изменения, учёные отметили, что у всех приматов, включая человека, «мозг растет и кости черепа раздвигаются, следуя за его ростом. У латимерии мы видим совершенно отличную картину — мозг почти не растет, а полость заполняется суставом». Данная особенность позволяет, по мнению учёных, избежать окостенения черепа уникальной лопастепёрой рыбы, обитающей на нашей планете 400 млн лет. Новые ископаемые виды, открываемые палеонтологами, жившие на этом временном рубеже, оказываются неизвестными науке звеньями эволюции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Юннань британскими палеонтологами найдено уникальное существо, жившее 540−520 миллионов лет назад. Обитатель древних морей, получивший название «Daihua sanqiong», был наделен чертами, присущими губкам и медузам. Учёный из Бристольского университета Джейкоб Винтер, характеризуя древнее существо, сообщил, что это — «потерянное звено эволюции», раскрывающее происхождение гребневиков».

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