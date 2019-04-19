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СевГУ создаёт судно для изучения радиационной ситуации в Чёрном море

Наука

Оснащение судна позволит проводить экспресс-анализы морской воды, включая радиологические исследования

Севастополь, 19 апреля 2019, 15:06 — REGNUM  Исследовательское судно, которое позволит анализировать радиационную ситуацию в Чёрном море, разрабатывают специалисты Севастопольского госуниверситета (СевГУ) совместно с коллегами из Дальневосточного университета и МИФИ. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба вуза.

О планах создания лаборатории для проведения исследований сообщил заместитель ректора СевГУ по ядерной и радиационной безопасности Алексей Чуклин. По его словам, судно получило название «Пионер-М». В настоящее время его проектирование завершено, и начинается строительство, которое завершится в 2020 году.

«На борту «Пионера» будет современное оборудование, которое позволит делать экспресс-анализы морской воды, в том числе, радиологические исследования», — сказал представитель вуза.

Он добавил, что к моменту завершения строительства в университете будет аккредитована лаборатория, на аппаратуре которой специалисты смогут проводить детальный анализ проб воды и делать авторитетные заключения.

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