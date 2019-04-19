Новые лидеры в науке о России на английском языке

Москва, , 15:55 — REGNUM 25 апреля в 12:00 в пресс-центре REGNUM (г. Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1) будет объявлен короткий список премии Pushkin House Russian Book Prize 2019.

Премия вручается ежегодно с 2013 года, в Лондоне, за лучшую книгу о России, написанную на английском языке в жанре нон-фикшн. Премия проходит при поддержке Фонда Полонского, историка и литератора Дугласа Смита, Стефани Эллис-Смит, Русского Книжного клуба в Лондоне и Центра Ельцина.

В пресс-конференции примут участие директор культурного центра «Пушкин Хаус» (Лондон) Клементина Сесил и исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина Александр Дроздов.

В этом году приз в 5000 фунтов стерлингов получит автор книги о России, которая была опубликована в период с 1 января до 31 декабря 2018 года. К участию в конкурсе номинировано более ста книг по истории, политике и культуре России.

С 2019 году Центр Ельцина будет выделять гранты на перевод книг из короткого списка премии на русский язык.

Лауреат премии будет объявлен в Лондоне 12 июня 2019 года.

В жюри премии 2019 года вошли: Сергей Гуриев — экономист Европейского банка реконструкции и развития, профессор экономики парижской Школы политических наук, Александр Дроздов — исполнительный директор Центра Ельцина, Андрей Зорин — доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета, Рейчел Кэмбелл-Джонсон — главный искусствовед газеты The Times, Алексис Пери — профессор истории Бостонского университета, лауреат премии 2018 года.

Лауреаты Pushkin House Russian Book Prize предыдущих лет:

Алексис Пери «Война изнутри. Дневники из блокадного Ленинграда» (2018);

Розалинд Блейксли «Русский холст. Живопись в императорской России, 1757−1881» (2017);

Доминик Ливен «Навстречу огню. Империя, война и конец царской России» (2016);

Сергей Плохий «Последняя империя. Падение Советского Союза» (2015);

Кэтрин Мерридейл «Красная крепость. Секреты Русской истории» (2014);

Дуглас Смит «Бывшие люди. Последние дни русской аристократии» (2013).

Информационные партнеры пресс-конференции — The Moscow Times и ИА REGNUM .

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

Аккредитация СМИ:

Восковская Татьяна Николаевна

+7 (495) 229-75-89

voskovskaya@ycenter.ru

Дополнительная информация о премии и интервью:

Ребекка Островски

Rebecca.Ostrovsky@pushkinhouse.org.uk