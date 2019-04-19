Томск, , 14:30 — REGNUM

Экспресс-метод, выявляющий в составе лекарственных препаратов наличие молекул, представляющих потенциальную угрозу, разработан российскими и чешскими учёными. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе министерства науки и высшего образования РФ.

Способ, предложенный сотрудниками Томского политехнического университета (ТПУ) и исследователями из Университета химии и технологии Праги, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Он требует меньше материальных затрат и привлечения сотрудников, обладающих высокой квалификацией, что является необходимым при использовании распространенного сейчас метода хроматографии.

Принцип, на котором основан новый метод — это выявление так называемых энантиомеров молекул, у которых совпадают физические свойства и одинаковая формула, но отличаются направления вращения поляризационного света. Это дало повод назвать их «зеркальными молекулами», они имеют сходство с зеркальным отражением, настолько они похожи друг на друга.

Как сообщается в документе, предоставленном пресс-службой министерства науки и высшего образования РФ — «В лекарственных соединениях один энантиомер может приносить пользу, а второй — вред».

Правила допуска лекарственного препарата к продаже предполагают его тщательную проверку. Производителю надо представить убедительные доказательства, что все энантиомеры, входящие в состав данного средства, безопасны. Метод, который разработан при сотрудничестве научных коллективов РФ и Чехии, предполагает применение сенсоров на основе золотых пластинок, имеющих модифицированную поверхность, портативный рамановский спектрометр и особое мобильное приложение, созданное для данного исследования.

На поверхности сенсоров закреплены молекулы энантиомеров — винной кислоты, каждая из которых в ходе анализа захватывает разные молекулы энантиомеров, содержащихся в препарате. Специальное мобильное приложение смартфона позволяет провести анализ угла смачиваемости капли раствора, понять, каким образом она расплывается по поверхности. Это позволяет оценить насыщенность энантиомерами изучаемой капли. Спектрометр обеспечивает получение дополнительной информации.

Тестирование того или иного лекарственного препарата при помощи данной разработки сможет внести полную определенность в ряд дискуссий, возникающих по проблеме использования того или иного препарата.

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