Учёные создали методику расшифровки слабых сейсмических сигналов

Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Геологи из США разработали новую методику расшифровки слабых сейсмических сигналов, благодаря которой стало возможным получение детальной информации о сейсмических событиях. Об этом сообщается в журнале Science.

Отмечается, что с помощью методов машинного обучения и статистики, учёным удалось создать масштабируемый алгоритм для извлечения сигналов малых землетрясений из больших наборов сейсмических данных.

Эти данные были использованы для изучения геометрии зон разломов на сейсмогенных глубинах, а также для анализа сложных деталей землетрясений.

В результате исследователи смогли наглядно увидеть, как зарождаются крупные землетрясения на глубине, а также как распространяется их нарастающая сейсмическая активность.

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