Якутск, , 12:58 — REGNUM

Международная команда ученых, работающая в Северо-Восточном федеральном университете, продолжает поиски активной клетки для клонирования древнего жеребенка. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба вуза.

Найденная в августе 2018 года туша двухмесячного жеребенка пролежала в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Специалисты и исследователи, работавшие со всеми уникальными палеонтологическими находками за последние 15 лет, отметили, что сохранность верхоянского жеребенка наилучшая из всех изученных.

«В настоящее время идет пробоподготовка изъятого материала. Хотела бы также отметить, что действительно, визуально сохранность данного древнего объекта уникальна», — сообщила доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины медицинского института СВФУ Дарима Гармаева.

По её словам анатомически сохранены практически все внутренние органы, но степень сохранности архитектоники тканей и клеток в условиях вечной мерзлоты покажут результаты последующего морфологического исследования.

Вместе с группой учёных Якутии в Музее мамонта Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера СВФУ над поиском возможности клонировать жеребенка работают корейские молодые ученые из фонда биотехнологических исследований Sooam. Отмечается, что их исследования и наработки считаются передовыми в мире в области клонирования живых организмов.