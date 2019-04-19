Ископаемый хищник повторно «открыт» учёными в запасниках музея Кении

Найроби, , 07:55 — REGNUM Находка останков древнего хищника, относящегося к классу млекопитающих, сделана в ходе инвентаризации хранящегося в запасниках Национального музея столицы Кении содержимого. Об этом 18 апреля сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Уникальная находка, сделанная палеонтологами в конце 1970-х годов в западных районах Кении, была упакована исследователями, согласно принятым в таких случаях правилам, после чего о ней перестали вспоминать. Обследование костей проведено не было. В поле зрения учёных ящик, содержавший останки древнего хищника, попал только в 2017 году.

Неизвестное науке плотоядное млекопитающее, названное исследователями «Simbakubwa kutokaafrika», как предполагают учёные, было львом, размеры которого значительно превышали размеры его ныне живущих родственников. Палеонтологи Мэтью Борс и Нэнси Стивенс считают, что животное было крупнее «даже белого медведя», хищника на данный момент обладающего самыми внушительными размерами.

Живший около 20 млн лет назад «Simbakubwa kutokaafrika», что в переводе с языка суахили означает большой африканский лев, относится к вымершей группе «гиенодонтов». Некогда эти хищники, клыки которых имеют сходство с клыками современных гиен, были доминирующим сообществом.

Причины вымирания группы «гиенодонтов», к которой относился «Simbakubwa kutokaafrika», до конца не выяснены. Палеонтологи считают, что заново открытый древний хищник поможет внести ясность в данный вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее на территории Перу была сделана уникальная находка, способная помочь отследить пути миграции видов с континента на континент. В прибрежном районе Playa Media Luna был найден неизвестный науке вид древних предков китообразных.

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